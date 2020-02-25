США расширили санкции против России

ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. ввели новые санкции по закону о нераспространении в КНДР и Сирии. США ввели новые санкции по закону о нераспространении в Иране

Китае, Ираке и Турции. Как рассказал госсекретарь Майк Помпео , под ограничения попали 13 иностранных организаций и частных лиц в России

При этом глава Госдепа не уточнил, какие российские компании или физические лица внесены в черный список.

Дипломат добавил, что ограничительные меры введены против пяти китайских и турецких компаний и лиц по обвинению в "поддержке ракетной программы Ирана". Еще одного гражданина Китая обвинили в поставках продукции двойного назначения для программы вооружений Пакистана.