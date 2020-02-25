США расширили санкции против России

Как рассказал госсекретарь Майк Помпео, под ограничения попали 13 иностранных организаций и частных лиц в России, Китае, Ираке и Турции.
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При этом глава Госдепа не уточнил, какие российские компании или физические лица внесены в черный список.
Дипломат добавил, что ограничительные меры введены против пяти китайских и турецких компаний и лиц по обвинению в "поддержке ракетной программы Ирана". Еще одного гражданина Китая обвинили в поставках продукции двойного назначения для программы вооружений Пакистана.
Закон о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки.
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