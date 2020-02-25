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Глава гордумы Екатеринбурга объяснил свои слова о женщинах в полиции
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РИА Новости

Глава гордумы Екатеринбурга объяснил свои слова о женщинах в полиции

21:55 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев - РИА Новости, Ольга Ерачина. Число женщин в полиции сейчас иногда доходит до 50%, в то время как раньше было около 10%, поэтому надо повышать мотивацию мужчин идти работать в органы внутренних дел, заявил РИА Новости во вторник председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин.
Во вторник на заседании гордумы он заявил, что женщинам сложно работать в патрульно-постовой службе (ППС) и в юбке догонять преступников.
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"Мужчин стало меньше, работающих в полиции. Женщины постепенно набирают обороты, их становится все больше. Раньше их было до 10%, а сейчас уже 50% и больше работает женщин. И я объясню, почему. Мало того, что зарплата невысокая. Я работал раньше в полиции. У нас работали почти все мужчины. Зарплата была более-менее. А главное, что давали ведомственное жилье. Заводы, которые стояли неплохо на ногах, они выделяли жилье. И, конечно, шли больше мужчины", - сказал Володин.
По его словам, в настоящее время ситуация кардинально изменилась.
"Сейчас жилье не дают, поэтому мужчины вынуждены искать работу, которая приносит больше дохода и где есть возможность взять ипотеку. А на ту зарплату, которая сейчас выделяется органам внутренних дел, сложно взять ипотеку и еще семью содержать. У нас в патрульно-постовой службе женщин не было вообще – только мужчины. А сейчас в патрульно-постовую службу идут женщины. В плане предупреждения преступности это нормально, а в плане задержания преступников это совсем другое", - отметил глава гордумы.
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