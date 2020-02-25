Глава гордумы Екатеринбурга объяснил свои слова о женщинах в полиции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев - РИА Новости, Ольга Ерачина. Число женщин в полиции сейчас иногда доходит до 50%, в то время как раньше было около 10%, поэтому надо повышать мотивацию мужчин идти работать в органы внутренних дел, заявил РИА Новости во вторник председатель гордумы Число женщин в полиции сейчас иногда доходит до 50%, в то время как раньше было около 10%, поэтому надо повышать мотивацию мужчин идти работать в органы внутренних дел, заявил РИА Новости во вторник председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин.

Во вторник на заседании гордумы он заявил, что женщинам сложно работать в патрульно-постовой службе (ППС) и в юбке догонять преступников.

"Мужчин стало меньше, работающих в полиции. Женщины постепенно набирают обороты, их становится все больше. Раньше их было до 10%, а сейчас уже 50% и больше работает женщин. И я объясню, почему. Мало того, что зарплата невысокая. Я работал раньше в полиции. У нас работали почти все мужчины. Зарплата была более-менее. А главное, что давали ведомственное жилье. Заводы, которые стояли неплохо на ногах, они выделяли жилье. И, конечно, шли больше мужчины", - сказал Володин.

По его словам, в настоящее время ситуация кардинально изменилась.