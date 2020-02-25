Во Франции выявили два новых случая заражения коронавирусом

По его словам, одной из заразившихся является китаянка, она въехала во Францию 7 февраля и была госпитализирована в Париже. Второй пациент - француз, который вернулся в страну из итальянской Ломбардии. Сейчас он находится в больнице в регионе Овернь- Рона- Альпы на юго-востоке Франции.
Ранее ВОЗ сообщала, что во Франции было зарегистрировано 12 случаев заражения, один больной скончался, остальные выздоровели.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса