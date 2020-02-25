Во Франции выявили два новых случая заражения коронавирусом

По его словам, одной из заразившихся является китаянка, она въехала во Францию 7 февраля и была госпитализирована в Париже. Второй пациент - француз, который вернулся в страну из итальянской Ломбардии. Сейчас он находится в больнице в регионе Овернь- Рона- Альпы на юго-востоке Франции.