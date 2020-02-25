В отеле на Канарах, где выявили коронавирус, находятся двое россиян

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Супружеская пара из Супружеская пара из России находится в отеле на Тенерифе (Канарские острова), где зафиксирован случай коронавируса , с ними установлена связь, сообщило посольство РФ в Испании

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии. Мужчину изолировали, он находится под санитарным контролем. Правоохранительные службы Испании поместили в карантин не менее тысячи постояльцев отеля, где проживал зараженный мужчина. Жену заразившегося также положили в больницу. Как сообщили РИА Новости источники из совета по здравоохранению правительства Канарских островов, у женщины тоже обнаружили коронавирус.

"Согласно поступившей информации, в отеле находится супружеская пара из России, с которой установлена связь. Консульский отдел и почётное консульство на Канарских островах держат вопрос на контроле", - сообщило посольство РФ в Испании в Twitter

"Посольство следит за ситуацией с введением карантина в отеле на о. Тенерифе (Канарские острова) в связи с обнаружением там возможного источника заболевания коронавирусом. Местные власти принимают меры санитарно-карантинного характера", - добавили в дипмиссии.

Во вторник коронавирус был также подтвержден в Каталонии - это первый случай на территории материковой части Испании. Заболевшая женщина недавно вернулась из поездки по северу Италии, где, согласно последним данным, число заразившихся достигло почти 290 человек.

До недавнего времени в Испании было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах – речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.