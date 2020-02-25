Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T21:37+0300
https://ria.ru/20200225/1565199443.html
Кара-Мурза-младший подал в суд на ФБР из-за результатов анализов
https://cdn24.img.ria.ru/images/152743/65/1527436521_0:236:3046:1949_1036x0_80_0_0_8ab4dc4b949dac59ecbbea8b71bcedba.jpg
РИА Новости

Кара-Мурза-младший подал в суд на ФБР из-за результатов анализов

21:37 25.02.2020
2630
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкРоссийский журналист, общественный деятель Владимир Кара-Мурза
Российский журналист, общественный деятель Владимир Кара-Мурза
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший подал в суд на Федеральное бюро расследований США, требуя сообщить ему результаты его анализов на возможное отравление, говорится в исковом заявлении, поданном в суд во вторник.
"В данном заявлении Кара-Мурза требует данные о себе, включая результаты лабораторных тестов образца крови Кара-Мурзы, который доставила в ФБР его жена Евгения. Не ответив на запрос вовремя, ответчики незаконно удерживают данные своего учреждения", - говорится в документе.
Статуя Фемиды в суде
18 декабря 2019, 16:21
Имитировавшего отравление "Новичком" британца осудили за изнасилование
Кара-Мурза напоминает, что в 2015 и в 2017 году он был госпитализирован в Москве с симптомами отравления неизвестным веществом. В обоих случаях он оказывался в больнице в критическом состоянии, на гемодиализе и аппарате искусственного дыхания. Когда отравление произошло во второй раз в феврале 2017 года, супруга Кара-Мурзы доставила образец взятой у него в больнице крови в США. Как говорится в исковом заявлении, Евгению Кара-Мурзу сразу после прибытия в США встретили агенты ФБР, которые забрали у нее пробу. "ФБР приняло образцы, чтобы определить, что именно вызвало болезнь Кара-Мурзы", - говорится в исковом заявлении.
С тех пор Кара-Мурза так и не получил от ФБР результатов анализа. Просьбу об этом от имени Кара-Мурзы направлял в ФБР ныне покойный сенатор США Джон Маккейн, обнародовать результаты анализов призывали также сенаторы Марко Рубио и Роджер Уикер.
Кара-Мурза направил в ФБР запрос в соответствии с американским законом о свободе информации (FOIA). Этот закон гласит, что американские учреждения должны обнародовать по требованию любую информацию, которая представляет общественный интерес и не вредит национальной безопасности. Но рассмотрение запроса затянулось — Кара-Мурзу проинформировал в феврале 2020 года, что его просьбу рассмотрят не раньше сентября. Таким образом, Кара-Мурза решил добиваться предоставления документов в суде.
Помимо лабораторных анализов, Кара-Мурза требует предоставить ему все материалы о его госпитализации, которые могут быть у ФБР.
Сергей и Юлия Скрипаль
3 февраля, 05:09
Британский посол отказалась раскрыть местонахождение Скрипалей
7965129
Обсудить 2
ФБРВладимир Кара-Мурза-младшийСШАВ мире
Рекомендуем
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
СМИ узнали о кандидате на пост премьера Украины
Украинская военная техника на Донбассе
В Киеве рассказали о "мощной" подготовке к российскому "наступлению"
Американский писатель Эдгар Аллан По
Ученые раскрыли тайну смерти Эдгара Аллана По
Панорама зимнего Киева
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Сотрудник МЧС
В Сочи двух детей унесло в море во время шторма
Сотрудник ДПС ГИБДД в Москве
Полицейские изъяли у москвича самодельный "бэтмобиль"
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В США заявили об отсутствии доказательств российского вмешательства
Экс-президент Египта Хосни Мубарак
СМИ назвали причину смерти Мубарака
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Украинский военнослужащий
В СНБО объяснили, почему Киев не пойдет на "военное возвращение" Крыма
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания
На Украине рассмотрят проект об использовании русского языка в Раде
Пентагон
В США мужчина попытался подорвать автомобиль у здания Пентагона
Автомобиль полиции
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами
05:49Народный набор против гриппа за год подорожал на шесть процентов
05:45В Приамурье полностью восстановили движение поездов на Транссибе
05:43В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
Лента новостейМолния