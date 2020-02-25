Кара-Мурза-младший подал в суд на ФБР из-за результатов анализов

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший подал в суд на Федеральное бюро расследований США, требуя сообщить ему результаты его анализов на возможное отравление, говорится в исковом заявлении, поданном в суд во вторник.

"В данном заявлении Кара-Мурза требует данные о себе, включая результаты лабораторных тестов образца крови Кара-Мурзы, который доставила в ФБР его жена Евгения. Не ответив на запрос вовремя, ответчики незаконно удерживают данные своего учреждения", - говорится в документе.

Кара-Мурза напоминает, что в 2015 и в 2017 году он был госпитализирован в Москве с симптомами отравления неизвестным веществом. В обоих случаях он оказывался в больнице в критическом состоянии, на гемодиализе и аппарате искусственного дыхания. Когда отравление произошло во второй раз в феврале 2017 года, супруга Кара-Мурзы доставила образец взятой у него в больнице крови в США . Как говорится в исковом заявлении, Евгению Кара-Мурзу сразу после прибытия в США встретили агенты ФБР, которые забрали у нее пробу. "ФБР приняло образцы, чтобы определить, что именно вызвало болезнь Кара-Мурзы", - говорится в исковом заявлении.

С тех пор Кара-Мурза так и не получил от ФБР результатов анализа. Просьбу об этом от имени Кара-Мурзы направлял в ФБР ныне покойный сенатор США Джон Маккейн, обнародовать результаты анализов призывали также сенаторы Марко Рубио и Роджер Уикер.

Кара-Мурза направил в ФБР запрос в соответствии с американским законом о свободе информации (FOIA). Этот закон гласит, что американские учреждения должны обнародовать по требованию любую информацию, которая представляет общественный интерес и не вредит национальной безопасности. Но рассмотрение запроса затянулось — Кара-Мурзу проинформировал в феврале 2020 года, что его просьбу рассмотрят не раньше сентября. Таким образом, Кара-Мурза решил добиваться предоставления документов в суде.