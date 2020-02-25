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Минсельхоз Кубани опроверг информацию о закрытии сахарного завода
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РИА Новости

Минсельхоз Кубани опроверг информацию о закрытии сахарного завода

21:33 25.02.2020 (обновлено: 21:34 25.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСахар на конвейерной ленте на сахарном заводе
Сахар на конвейерной ленте на сахарном заводе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сахар на конвейерной ленте на сахарном заводе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Информации о планах по закрытию какого-либо из действующих на Кубани сахарных заводов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства Краснодарского края.
Во вторник Союзроссахар сообщил о принятии собственниками четырех сахарных заводов России решения о прекращении работы или временном закрытии. По данным союза, в производственном сезоне 2020-2021 годов не будут работать Мелеузовский сахарный завод в Башкортостане, Нурлатский сахарный завод в Татарстане, Товарковский сахарный завод в Тульской области, а также один завод в Краснодарском крае, какой конкретно, не уточняется.
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"Наши специалисты почти… каждый день на связи с переработчиками. И, по крайней мере, на данный момент таких, что планировали работу приостанавливать, таких не было", - сообщили агентству в пресс-службе минсельхоза Кубани.
По данным ведомства, в настоящее время в регионе работает 16 сахарных заводов.
В сообщении аналитической службы Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахара) отмечалось, что основной причиной закрытия заводов является то, что за последние три года среднегодовые цены на сахар находились на уровне, не обеспечивающем достаточную рентабельность, что привело к отрицательному финансовому результату. Со ссылкой на данные Росстата союз сообщил, что рентабельность производства сахара снижалась до 3,3%, что существенно ниже среднеотраслевого показателя по всей продукции АПК, а начиная с 2016 года объем производства сахара превышает внутреннее потребление. С учетом этого оптово-отпускные цены снизились до уровня минимальных значений за последние семь лет.
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