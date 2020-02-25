Минсельхоз Кубани опроверг информацию о закрытии сахарного завода

Во вторник Союзроссахар сообщил о принятии собственниками четырех сахарных заводов России решения о прекращении работы или временном закрытии. По данным союза, в производственном сезоне 2020-2021 годов не будут работать Мелеузовский сахарный завод в Башкортостане, Нурлатский сахарный завод в Татарстане, Товарковский сахарный завод в Тульской области, а также один завод в Краснодарском крае, какой конкретно, не уточняется.