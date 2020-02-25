Прорыв газопровода в Пермском крае не нарушил снабжение потребителей

"Сегодня в 18 часов 46 минут (мск) в Горнозаводском районе Пермского края на лупинге магистрального газопровода "Ямбург — Западная граница СССР" (Прогресс) произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме", - сообщили в компании.