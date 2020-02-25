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Прорыв газопровода в Пермском крае не нарушил снабжение потребителей
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РИА Новости

Прорыв газопровода в Пермском крае не нарушил снабжение потребителей

21:31 25.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВвод в эксплуатацию магистрального газопровода "Касимовское ПХГ — КС Воскресенск" в Московской области
Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Касимовское ПХГ — КС Воскресенск в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Возгорания на магистральном газопроводе в Пермском крае не нарушило газоснабжение потребителей, оно осуществляется в полном объеме по параллельным газопроводам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром трансгаз Чайковский".
"Сегодня в 18 часов 46 минут (мск) в Горнозаводском районе Пермского края на лупинге магистрального газопровода "Ямбург — Западная граница СССР" (Прогресс) произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме", - сообщили в компании.
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Уточняется, что подразделения "Газпром трансгаз Чайковский" готовятся к проведению восстановительных работ.
022011
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ГазпромПермский крайПроисшествия
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