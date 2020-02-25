Президент Молдавии надеется на визиты Путина и Мишустина в Кишинев

КИШИНЕВ, 25 фев — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что до середины лета в республику могут приехать с официальным визитом президент РФ Владимир Путин или российский премьер Михаил Мишустин.
"Мы ждем визита Путина или визита Мишустина. Я полагаю, что до июня-июля эти визиты состоятся", - заявил Додон в ходе прямой линии на телеканале "Первый в Молдове".
По его словам, во время этих визитом может быть подписано двустороннее соглашение о социальной защите, которое позволит молдавским гражданам, работающим в России, рассчитывать на получение пенсии.
Додон отметил, что ранее он лично пригласил Путина в Молдавию, премьер Ион Кику направил соответствующее приглашение Мишустину. Также, по его словам, молдавская сторона получила подтверждение, что в мае в республику приедет глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
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