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Совбез ООН обсудит доклад Гутерреша о доставке гумпомощи в Сирию
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РИА Новости

Совбез ООН обсудит доклад Гутерреша о доставке гумпомощи в Сирию

21:11 25.02.2020 (обновлено: 21:18 25.02.2020)
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© РИА Новости / Борис МиловановГуманитарный конвой "Красного полумесяца" в Восточной Гуте, Сирия. 5 марта 2018
Гуманитарный конвой Красного полумесяца в Восточной Гуте, Сирия. 5 марта 2018
© РИА Новости / Борис Милованов
ООН, 25 фев – РИА Новости. Совбез ООН в ближайшем будущем должен обсудить доклад генсека ООН Антониу Гутерреша об альтернативных возможностях доставки гумпомощи в Сирию, завил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно. Согласно этой резолюции, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата.
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В начале января СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах было решено сократить с четырех до двух. Действующими остались пункты на границе с Турцией: Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава. За такое решение выступали Россия, Китай, Сирия. В частности, согласно позиции России, необходимость в двух пограничных переходах отпала, так как ситуация "на земле" изменилась. По словам российской стороны, сирийские власти взяли под контроль ранее удерживаемые террористами территории и в состоянии сами доставлять туда гуманитарные грузы. Сокращение числа погранпереходов крайне не устраивает западных партнеров по СБ.
Совбез попросил генерального секретаря ООН представить Совету Безопасности к концу февраля 2020 года доклад о целесообразности использования альтернатив пункту Эль-Ярубия (на границе с Ираком) для того, чтобы "гуманитарная помощь, включая медицинские и хирургические принадлежности, доходила до нуждающихся по всей Сирии по самым прямым маршрутам".
"Скоро будут представлены варианты генерального секретаря по доставке трансграничной гуманитарной помощи, о чем его просил Совет Безопасности. Доклад генерального секретаря должны обсудить в Совете Безопасности очень скоро", - сказал Дюжаррик.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Организация, запрещенная в России
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Война в СирииАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикСовет Безопасности ООНСирияВ мире
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