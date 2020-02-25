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Россия и Южная Корея провели консультации по визиту Путина
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РИА Новости

Россия и Южная Корея провели консультации по визиту Путина

21:07 25.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Москва и Сеул продолжают консультации о сроках визита президента России Владимира Путина в Республику Корея и визита южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина в Россию, заявил журналистам посол Южной Кореи в РФ Ли Сок Пэ.
"Сейчас наше правительство и российское правительство очень тесно проводят консультации и переговоры для того, чтобы уточнить срок взаимных обменов, визитов нашего президента и президента Владимира Путина", - заявил он, добавив, что вопрос о визите российского президента обсуждался представителями Сеула с помощником российского президента Юрием Ушаковым.
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"Я думаю, что в этом году у нас будет несколько саммитов между нашими президентами", - добавил он.
Ли Сок Пэ также прокомментировал возможность участия президента Республики Корея в ВЭФ-2020 во Владивостоке.
"Сейчас я не могу сказать точно, сможет ли наш президент принять участие в этом форуме, но сейчас я могу сказать, что он очень заинтересован в расширении практического сотрудничества между Южной Кореей и Дальним Востоком России", - ответил он на соответствующий вопрос.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе своего визита в Россию в июне 2018 года пригласил российского коллегу посетить Республику Корея.
В середине февраля в интервью РИА Новости посол России в Сеуле Андрей Кулик заявил, что возможные сроки визита президента РФ Владимира Путина в Южную Корею согласовываются по дипломатическим каналам.
Флаг Республики Корея
13 ноября 2019, 10:34
Южная Корея готовит стратегию сотрудничества с Россией на 30 лет вперед
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Ли Сок ПэМун Чжэ ИнВладимир ПутинЮжная КореяРоссияВ мире
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