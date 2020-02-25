В Госдуму внесли законопроект об отгуле для диспансеризации

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий право работников старше 40 лет на освобождение от работы на день для прохождения диспансеризации, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в статью 185.1 Трудового кодекса РФ.
Законопроектом предусматривается расширение установленных действующим законодательством гарантий работникам при прохождении диспансеризации за счет предоставления гражданам старше 40 лет освобождения на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними должности и среднего заработка для прохождения диспансеризации.
В документе отмечается, что работник обязан подтвердить использование предоставленного освобождения от работы для прохождения диспансеризации справкой медорганизации, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом.
"Предлагаемые законопроектом дополнения ... обеспечат повышение доступности диспансеризации, сохранение здоровья работающего населения, увеличение продолжительности активной трудовой жизни, сокращение периодов временной нетрудоспособности и повышение качества жизни граждан за счет предупреждения заболеваний и их выявления на ранних стадиях развития на основе систематического медицинского наблюдения", - отмечается в пояснительной записке к документу.