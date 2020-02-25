В Госдуму внесли законопроект об отгуле для диспансеризации

Законопроектом предусматривается расширение установленных действующим законодательством гарантий работникам при прохождении диспансеризации за счет предоставления гражданам старше 40 лет освобождения на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними должности и среднего заработка для прохождения диспансеризации.