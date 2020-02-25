Пассажиров поезда, стоявшего на карантине в Брянске, отпустили домой

БРЯНСК, 25 фев - РИА Новости. Пассажиров украинского поезда, находившихся на карантине в Пассажиров украинского поезда, находившихся на карантине в Брянске , отпустили после того, как результаты исследования показали, что у ехавшей с ними китаянки нет коронавируса , сообщила РИА Новости начальник управления информационного обеспечения деятельности губернатора и правительства Брянской области Юлия Старовойтова.

Гражданка Китая с высокой температурой была госпитализирована в Брянске с украинского поезда на минувшей неделе. Вагон, в котором она ехала, отцепили. Тринадцать контактировавших с ней пассажиров поезда были доставлены в городскую больницу и закрыты на карантин, восемь человек, отказавшихся покидать вагон, оставались в санитарном тупике под контролем Роспотребнадзора и правоохранительных органов.

"Все отправлены домой, карантин снят, в больнице никого не осталось", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что среди тех, кто контактировал с китаянкой, было 13 украинцев, один гражданин Белоруссии и семеро россиян, все отпущены.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследований, у снятой с поезда под Брянском китаянки нет ни вируса ОРВИ, ни коронавируса.