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Пассажиров поезда, стоявшего на карантине в Брянске, отпустили домой
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РИА Новости

Пассажиров поезда, стоявшего на карантине в Брянске, отпустили домой

20:47 25.02.2020 (обновлено: 20:48 25.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВагон поезда по маршруту Москва-Киев
Вагон поезда по маршруту Москва-Киев
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вагон поезда по маршруту Москва-Киев. Архивное фото
БРЯНСК, 25 фев - РИА Новости. Пассажиров украинского поезда, находившихся на карантине в Брянске, отпустили после того, как результаты исследования показали, что у ехавшей с ними китаянки нет коронавируса, сообщила РИА Новости начальник управления информационного обеспечения деятельности губернатора и правительства Брянской области Юлия Старовойтова.
Гражданка Китая с высокой температурой была госпитализирована в Брянске с украинского поезда на минувшей неделе. Вагон, в котором она ехала, отцепили. Тринадцать контактировавших с ней пассажиров поезда были доставлены в городскую больницу и закрыты на карантин, восемь человек, отказавшихся покидать вагон, оставались в санитарном тупике под контролем Роспотребнадзора и правоохранительных органов.
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"Все отправлены домой, карантин снят, в больнице никого не осталось", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что среди тех, кто контактировал с китаянкой, было 13 украинцев, один гражданин Белоруссии и семеро россиян, все отпущены.
Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследований, у снятой с поезда под Брянском китаянки нет ни вируса ОРВИ, ни коронавируса.
Старовойтова добавила, что результаты повторного анализа также были отрицательными.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыБрянскКитайПроисшествия
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