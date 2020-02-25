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На Урале в больнице, где врачи жаловались на зарплаты, нашли нарушения
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РИА Новости

На Урале в больнице, где врачи жаловались на зарплаты, нашли нарушения

20:37 25.02.2020 (обновлено: 21:20 25.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Минздрав Свердловской области нашел нарушения в Областной детской клинической больнице №1 (ОДКБ №1), сотрудники которой жаловались на низкие зарплаты, сообщает минздрав региона во вторник.
Ранее письмо сотрудников ОДКБ №1 было опубликовано на странице профсоюза медработников "Действие" в социальной сети "ВКонтакте". В тексте обращения, под которым подписались 113 человек, говорится, что врачи с учетом переработок и двойных ставок получают "на руки" до 55 тысяч рублей, зарплата младшего медицинского персонала составляет до 30 тысяч рублей. В письме также утверждается, что после громкого увольнения хирургов в Нижнем Тагиле в регионе должны были пройти опросы медработников об удовлетворенности зарплатой, но о времени и месте их проведения врачей не уведомили.
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Министр здравоохранения региона Андрей Цветков встретился с коллективом больницы по результатам проверки о низких заработных платах, отмечает минздрав.
"О результатах проверки со стороны кадровой политики отчиталась начальник отдела государственной службы и кадровой политики Татьяна Шулепова, озвучив, что были выявлены замечания по штатному расписанию и необходимости корректировки ставок. Далее было отмечено, что уже в ходе проверки работа с замечаниями со стороны больницы активно велась и исправлялась", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, в ходе проверки было проведено анонимное анкетирование сотрудников по факту удовлетворенности работой, всего в опросе приняли участие 393 человека (98 врачей и 295 среднего медперсонала). Удовлетворенность своими условиями труда отметили 48% опрошенных, отношением внутри коллектива удовлетворены 76%.
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"Министерством проведена внеплановая проверка медицинского учреждения по факту обращения сотрудников с жалобой на низкую заработную плату, все необходимые мероприятия выполнены, результаты доведены до администрации. Сроки исполнения предписаний также озвучены", — приводятся в сообщении слова Цветкова.
Подводя итоги встречи, министр еще раз призвал всех участников к совместной работе по составлению коллективного договора и активного диалога с администрацией.
"На сегодняшний день перед администрацией больницы поставлена задача – вместе с минздравом и представителями профсоюзов обсудить все вопросы, связанные с коллективным договором, чтобы учесть интересы всех сторон и сделать это максимально быстро и прозрачно", — подвел итог встречи министр.
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Здоровье - ОбществоСвердловская областьОбщество
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