Источник рассказал о рисках заражения россиян коронавирусом в Иране

"Причин для беспокойства среди росграждан пока нет. Сообщений о вирусе от росграждан не поступало", - сказал собеседник агентства, отметив, что данных о подозрениях на коронавирус среди российских граждан также нет.
По его словам, в данный момент в Иране, не считая сотрудников дипмиссии и российских граждан, работающих на АЭС "Бушер", находится около 200 россиян, в том числе 25-30 студентов.
"В настоящее время в Тегеране находится организованная тургруппа росграждан. Из-за поступивших ранее сообщений об отмене рейса "Турецких Авиалиний" (Turkish Airlines) были приобретены билеты на самолёт по маршруту Тегеран-Москва авиакомпании Mahan Air", - сообщил источник.
"Студенты обеспокоены, стараются как можно быстрее покинуть страну, в том числе сухопутными маршрутами", - добавил он.
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Отвечая на вопрос о планах по эвакуации российских граждан, собеседник сообщил: "Указаний не поступало".
Ранее представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них 15 - со смертельным исходом. Таким образом, с понедельника число заразившихся возросло на 34, скончавшихся - на три, что стало самым крупным ростом числа подтвержденных случаев заболевания с 19 февраля.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.
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