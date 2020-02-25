Источник рассказал о рисках заражения россиян коронавирусом в Иране

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

ТЕГЕРАН, 25 фев – РИА Новости. Сообщений о зараженных коронавирусом гражданах РФ в Сообщений о зараженных коронавирусом гражданах РФ в Иране не поступало, сообщил РИА Новости источник в консульском отделе посольства России в Тегеране.

"Причин для беспокойства среди росграждан пока нет. Сообщений о вирусе от росграждан не поступало", - сказал собеседник агентства, отметив, что данных о подозрениях на коронавирус среди российских граждан также нет.

По его словам, в данный момент в Иране, не считая сотрудников дипмиссии и российских граждан, работающих на АЭС "Бушер", находится около 200 россиян, в том числе 25-30 студентов.

"В настоящее время в Тегеране находится организованная тургруппа росграждан. Из-за поступивших ранее сообщений об отмене рейса "Турецких Авиалиний" (Turkish Airlines) были приобретены билеты на самолёт по маршруту Тегеран-Москва авиакомпании Mahan Air", - сообщил источник.

"Студенты обеспокоены, стараются как можно быстрее покинуть страну, в том числе сухопутными маршрутами", - добавил он.

Отвечая на вопрос о планах по эвакуации российских граждан, собеседник сообщил: "Указаний не поступало".

Ранее представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них 15 - со смертельным исходом. Таким образом, с понедельника число заразившихся возросло на 34, скончавшихся - на три, что стало самым крупным ростом числа подтвержденных случаев заболевания с 19 февраля.