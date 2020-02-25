Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T20:44+0300
https://ria.ru/20200225/1565197862.html
Число жертв коронавируса в Италии возросло до десяти человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565110770_0:288:3072:2016_1036x0_80_0_0_62508e01b79747165a2433b9573dda2b.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Италии возросло до десяти человек

20:24 25.02.2020 (обновлено: 20:44 25.02.2020)
11808
© REUTERS / Flavio Lo ScalzoЗакрытый пункт неотложной помощи в больнице итальянского города Кодоньо
Закрытый пункт неотложной помощи в больнице итальянского города Кодоньо
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
РИМ, 25 фев - РИА Новости. Число жертв заражения коронавирусом в Италии возросло до 10, вспышка привела к 322 случаям инфицирования, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Выступая на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета министров Италии, он заявил, что, случаи заражения зафиксированы в пяти регионах Италии.
"Число зараженных составляет 322, а общее количество умерших, которые входят в статистику, достигает 10", - заявил Боррелли на пресс-конференции в Риме.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
2362220
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыИталияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
В Италии выпустили рекомендации из-за коронавируса
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Вид острова Тенерифе
В Испании подтвердили пятый случай заражения коронавирусом
Автомобили скорой помощи в Италии
На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании перемирию в Сирии
Лекарственная продукция
Производитель "Арбидола" предоставил ФАС ответ по коронавирусу
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Источник рассказал о рисках заражения россиян коронавирусом в Иране
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 2459
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Страны-соседи Италии не будут закрывать границы из-за коронавируса
Лабораторные исследования
Обнаружен человек, у которого в моче синтезируется алкоголь
Туристы катаются в гондоле по каналам Венеции
Эксперт: россияне не отказываются от туров в Италию из-за коронавируса
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
Во Франции выявили два новых случая заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами
05:49Народный набор против гриппа за год подорожал на шесть процентов
05:45В Приамурье полностью восстановили движение поездов на Транссибе
05:43В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
Лента новостейМолния