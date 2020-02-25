В Испании подтвердили пятый случай заражения коронавирусом

МАДРИД, 25 фев - РИА Новости. Пятый случай заражения Пятый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Испании на острове Тенерифе (Канары), инфицирована жена заболевшего ранее итальянского туриста, сообщили РИА Новости источники из совета по здравоохранению правительства Канарских островов.

"Первые анализы жены пациента из Италии , взятые во вторник, показали положительный результат", - сообщили в совете.

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии. Мужчину изолировали, он находится под санитарным контролем. Правоохранительные службы Испании поместили в карантин не менее тысячи постояльцев отеля, где проживал зараженный мужчина. Жену заразившегося также положили в больницу.

Во вторник коронавирус был также подтвержден в Каталонии - это первый случай на территории материковой части Испании. Заболевшая женщина недавно вернулась из поездки по северу Италии, где, согласно последним данным, число заразившихся достигло почти 290 человек.

До недавнего времени в Испании было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах – речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.