В Испании подтвердили пятый случай заражения коронавирусом

МАДРИД, 25 фев - РИА Новости. Пятый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Испании на острове Тенерифе (Канары), инфицирована жена заболевшего ранее итальянского туриста, сообщили РИА Новости источники из совета по здравоохранению правительства Канарских островов.
"Первые анализы жены пациента из Италии, взятые во вторник, показали положительный результат", - сообщили в совете.
Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии. Мужчину изолировали, он находится под санитарным контролем. Правоохранительные службы Испании поместили в карантин не менее тысячи постояльцев отеля, где проживал зараженный мужчина. Жену заразившегося также положили в больницу.
Во вторник коронавирус был также подтвержден в Каталонии - это первый случай на территории материковой части Испании. Заболевшая женщина недавно вернулась из поездки по северу Италии, где, согласно последним данным, число заразившихся достигло почти 290 человек.
До недавнего времени в Испании было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах – речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса