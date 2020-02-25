В Подмосковье загорелся ангар с деревянными поддонами

"В населенном пункте Нижнее Мячково происходит возгорание деревянных поддонов в металлическом складском ангаре и на открытой площадке на общей площади 1,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 19.25 пожар удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 57 человек и 16 единиц техники.