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В Подмосковье загорелся ангар с деревянными поддонами
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РИА Новости

В Подмосковье загорелся ангар с деревянными поддонами

20:15 25.02.2020
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© Фото предоставлено департаментом ГОЧСиПБ Москвы Сотрудник из команды пожарно-спасательного центра Москвы
 Сотрудник из команды пожарно-спасательного центра Москвы
© Фото предоставлено департаментом ГОЧСиПБ Москвы
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ангар с деревянными поддонами загорелся на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Раменском районе Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В населенном пункте Нижнее Мячково происходит возгорание деревянных поддонов в металлическом складском ангаре и на открытой площадке на общей площади 1,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 19.25 пожар удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 57 человек и 16 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)РоссияРаменский районПроисшествия
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