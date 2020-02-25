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В Пермском крае произошел прорыв магистрального газопровода
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РИА Новости

В Пермском крае произошел прорыв магистрального газопровода

20:15 25.02.2020 (обновлено: 20:22 25.02.2020)
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovМанометр газа на магистральном газопроводе из России в селе Боярка
Манометр газа на магистральном газопроводе из России в селе Боярка
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Магистральный газопровод "Ямбург-Елец-2" загорелся в Горнозаводском районе Пермского края, аварийный участок перекрыт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В 12 километрах севернее населенного пункта Средняя Усьва произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2" с последующим факельным горением", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. Аварийный участок газопровода перекрыт, происходит выгорание газа.
По предварительным данным, газопровод принадлежит "Газпром трансгаз Чайковский".
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ГазпромПермский крайПроисшествия
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