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В Пентагоне отметили роль Турции в противодействии России
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РИА Новости

В Пентагоне отметили роль Турции в противодействии России

20:11 25.02.2020
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CC0 / U.S. Department of Defense / Главком сил НАТО генерал ВВС США Тод Уолтерс
Главком сил НАТО генерал ВВС США Тод Уолтерс
CC0 / U.S. Department of Defense /
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Турция играет крайне важную роль в противодействии России, на это должно быть направлено сотрудничество Вашингтона и Анкары, заявил во вторник глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс.
"Роль Турции в противодействии России принципиально важная. Обе страны рассматривают Черноморский регион как их естественную сферу влияния. Они продолжают конфликтовать в Ливии и ведут прямые бои в Идлибе", - говорится в подготовленном письменном выступлении генерала перед комитетом сената по делам вооруженных сил.
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По его словам, долгосрочные интересы как США, так и Турции будут обеспечиваться наилучшим образом "путем продолжения совместной работы по улучшению сотрудничества против России как на двусторонней основе, так и через НАТО".
Ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщал о поддержке турецкой артиллерией наступления боевиков на правительственные войска САР в Идлибе. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Организация, запрещенная в России
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22 февраля, 08:00
"Кто привел Сирию к крови". В чем спор России и Турции
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Министерство обороны СШАТурцияРоссияСШАВ мире
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