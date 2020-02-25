Росгвардия проведет проверку после драки в Подольске

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Росгвардия поведет проверку после драки в Подольске, при которой якобы присутствовали сотрудники ведомства, не пытаясь воспрепятствовать конфликту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по Московской области.
"В настоящее время проводится проверка. Действиям сотрудников вневедомственной охраны будет дана правовая оценка", - пояснили в ведомстве.
25 ноября 2019, 12:19Спецподразделения Росгвардии не обяжут представляться, заявил депутат
Ранее СМИ сообщили, что бойцы Росгвардии, якобы вызванные, чтобы разнять драку между посетителем ресторана сотрудником ЧОП в Подольске, не стали ей препятствовать и пытаться разнять противников. В подмосковном главке МВД агентству также сообщили, что начали проверку по данному факту.