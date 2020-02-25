Защита Гагариной рассказала об экспертизе по аранжировке "Кукушки"

Тверском суде Москвы во вторник рассматривается иск Кормухиной к Гагариной, в рамках которого первая заявляет о нарушении ее исключительных прав на аранжировку.

Николаева заявила, что по их инициативе экспертная в области музыковедения организация провела исследование двух переработок, после чего озвучила его результаты.

"Являются ли партитуры переработок Гагариной и Кормухиной совпадающими? Нет, партитуры нотной записи не совпадают, партитура в исполнении Гагариной не является совпадающей с нотной записью в исполнении Кормухиной, безусловно от нее отличается. Одна партитура не является копией другой партитуры. Таким образом, выявлен факт несовпадений и их безусловного отличия", - заявила юрист Гагариной, цитируя выводы эксперта.

Как указывает заявительница, аранжировку песни "Кукушка" для нее написал музыкант и ее супруг Алексей Белов в 2011 году с одобрения единственного сына погибшего лидера группы "Кино" Александра Цоя. Однако позже Кормухина услышала эту песню в исполнении Гагариной и с музыкой Константина Меладзе , изначально созданную для фильма "Битва за Севастополь", заметив сходство между аранжировками Белова и Меладзе.

Позже Кормухина заявила, что специалист, проводивший экспертизу, признал обе аранжировки идентичными во всем - "в общем плане музыкальной формы, соотношении разделов формы (куплеты-припевы-инструментальные эпизоды), в метрической схеме и так далее".

При этом Меладзе зарегистрировал в Российском авторском обществе (РАО) свои авторские права на аранжировку, тогда как музыки Белова к "Кукушке" в реестре РАО никогда не было. Данные сведения в суде подтвердил представитель общества, привлеченный к спору в качестве третьего лица.

В иске Кормухина просит суд признать музыкальное произведение созданным с нарушением авторских прав и обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные права заявительницы. Денежные требования истица не заявила.