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2020-02-25T19:52+0300
https://ria.ru/20200225/1565196997.html
Защита Гагариной рассказала об экспертизе по аранжировке "Кукушки"
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РИА Новости

Защита Гагариной рассказала об экспертизе по аранжировке "Кукушки"

19:52 25.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина
Певица Полина Гагарина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Экспертиза аранжировок к песне Виктора Цоя "Кукушка", с которыми выступали певицы Полина Гагарина и Ольга Кормухина, не выявила совпадений между двумя произведениями, сообщила в ходе судебного заседания представительница Гагариной Александра Николаева.
В Тверском суде Москвы во вторник рассматривается иск Кормухиной к Гагариной, в рамках которого первая заявляет о нарушении ее исключительных прав на аранжировку.
Николаева заявила, что по их инициативе экспертная в области музыковедения организация провела исследование двух переработок, после чего озвучила его результаты.
"Являются ли партитуры переработок Гагариной и Кормухиной совпадающими? Нет, партитуры нотной записи не совпадают, партитура в исполнении Гагариной не является совпадающей с нотной записью в исполнении Кормухиной, безусловно от нее отличается. Одна партитура не является копией другой партитуры. Таким образом, выявлен факт несовпадений и их безусловного отличия", - заявила юрист Гагариной, цитируя выводы эксперта.
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Как указывает заявительница, аранжировку песни "Кукушка" для нее написал музыкант и ее супруг Алексей Белов в 2011 году с одобрения единственного сына погибшего лидера группы "Кино" Александра Цоя. Однако позже Кормухина услышала эту песню в исполнении Гагариной и с музыкой Константина Меладзе, изначально созданную для фильма "Битва за Севастополь", заметив сходство между аранжировками Белова и Меладзе.
Позже Кормухина заявила, что специалист, проводивший экспертизу, признал обе аранжировки идентичными во всем - "в общем плане музыкальной формы, соотношении разделов формы (куплеты-припевы-инструментальные эпизоды), в метрической схеме и так далее".
При этом Меладзе зарегистрировал в Российском авторском обществе (РАО) свои авторские права на аранжировку, тогда как музыки Белова к "Кукушке" в реестре РАО никогда не было. Данные сведения в суде подтвердил представитель общества, привлеченный к спору в качестве третьего лица.
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В иске Кормухина просит суд признать музыкальное произведение созданным с нарушением авторских прав и обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные права заявительницы. Денежные требования истица не заявила.
Юристы Гагариной в свою очередь заявляют, что певица не нарушала прав Кормухиной, а сам иск не основан на каких-либо доказательствах, является противоречивым, составленным с многочисленными нарушениями. Кроме того, защита Гагариной утверждала, что специалист, проводивший судебную экспертизу по просьбе представителей Кормухиной, фактически не имеет надлежащей квалификации и даже образования.
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КультураГруппа "Кино"Новости культурыШоу-бизнесКонстантин МеладзеТверской суд г. МосквыРоссийское авторское обществоОльга КормухинаВиктор ЦойПолина Гагарина
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