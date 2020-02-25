В Челябинске из карантинного центра выписали девять пациентов из Китая

Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020

ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев – РИА Новости. Девять граждан Девять граждан КНР , которые находились под медицинским наблюдением в карантинном пункте в Челябинске из-за коронавируса, выписаны во вторник, сообщила пресс-служба минздрава региона.

Как сообщалось ранее, 21 февраля из карантинного пункта были выписаны 9 граждан КНР.

"По информации на 25 февраля на 18.00 (16.00 мск). Двадцать восемь здоровых граждан КНР продолжают находиться в пункте непрерывного медицинского наблюдения в челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере. Сегодня были выписаны 9 человек", - говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии следят за правопорядком на территории диспансера, уточняется в сообщении.

Подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в регионе не зарегистрировано, поясняется в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, в области продолжаются мероприятия по медицинскому наблюдению за прибывшими из КНР. Всего взято под наблюдение медицинскими организациями 622 человека, в том числе 266 граждан КНР. По состоянию на 25 февраля, остаются под наблюдением 203 человека, в том числе 83 гражданина КНР.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.