Рябков рассказал о предстоящей встрече комиссии по СВПД в Вене

"Мы этого совершенно не ожидаем, и европейская внешнеполитическая служба организовала это мероприятие как регулярное плановое заседание Совместной комиссии",- сказал Рябков, отвечая на просьбы прокомментировать ряд сообщений СМИ о том, что главной темой встречи станет запуск механизма споров.

"Большинство из них технические, и они хорошо известны всем участникам. Никаких политических столкновений, каких-то поводов для споров, тем более для каких-то стычек, разногласий острого характера, нет. Если кто-то из европейских коллег будет воспринимать это как подходящий повод вернуться к теме запуска, как они считают, механизма разрешения споров, мы обратим их внимание на то, что соответствующие процедурные аспекты этой идеи по-прежнему не прояснены, не отрегулированы, и, соответственно, без этого ни о каком запуске данного механизма не может быть и речи", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.