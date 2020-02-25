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2020-02-25T19:43+0300
https://ria.ru/20200225/1565196780.html
Рябков рассказал о предстоящей встрече комиссии по СВПД в Вене
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РИА Новости

Рябков рассказал о предстоящей встрече комиссии по СВПД в Вене

19:42 25.02.2020 (обновлено: 19:43 25.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
ВЕНА, 25 фев - РИА Новости. Повестка предстоящей встречи совместной комиссии по ядерной сделке с Ираном техническая, при этом в Москве не ожидают, что главной темой станет запуск так называемого механизма споров, заявил РИА Новости по прибытии в Вену замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Германия, Франция и Великобритания ранее объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Россия в свою очередь заявляет, что механизм пока не может быть запущен, так как не урегулированы все процедурные вопросы. Активация данного инструмента предполагает возврат санкций, которые были сняты с Тегерана благодаря выработке в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких односторонних санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках СВПД.
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"Мы этого совершенно не ожидаем, и европейская внешнеполитическая служба организовала это мероприятие как регулярное плановое заседание Совместной комиссии",- сказал Рябков, отвечая на просьбы прокомментировать ряд сообщений СМИ о том, что главной темой встречи станет запуск механизма споров.
Рябков отметил, что обсуждаться будет "весь набор вопросов, которые мы традиционно рассматриваем в этом формате".
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"Большинство из них технические, и они хорошо известны всем участникам. Никаких политических столкновений, каких-то поводов для споров, тем более для каких-то стычек, разногласий острого характера, нет. Если кто-то из европейских коллег будет воспринимать это как подходящий повод вернуться к теме запуска, как они считают, механизма разрешения споров, мы обратим их внимание на то, что соответствующие процедурные аспекты этой идеи по-прежнему не прояснены, не отрегулированы, и, соответственно, без этого ни о каком запуске данного механизма не может быть и речи", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
Заседание комиссии на уровне политдиректоров пройдет в австрийской столице 26 февраля, во встрече примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана. Председательствовать на заседании будет генеральный секретарь европейской внешнеполитической службы Хельга-Мария Шмид. Сергей Рябков возглавляет российскую делегацию.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковВенаИранВ мире
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