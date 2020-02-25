Аббас отметил заслуги Мубарака в решении палестинского вопроса

ГАЗА, 25 фев - РИА Новости. Лидер Палестины Махмуд Аббас скорбит в связи с кончиной бывшего президента Египта Хосни Мубарака, сообщило агентство ВАФА.
"Аббас высоко оценил позицию покойного президента в поддержке палестинского вопроса и палестинского народа в (сфере - ред.) достижения его прав на свободу и независимость", - цитирует Аббаса ВАФА.
Ранее гостелевидение Египта сообщило о том, что Мубарак скончался во вторник в возрасте 91 года. Семья экс-президента подтвердила информацию о его смерти.
Мубарак был у власти в Египте 30 лет - с 1981 по 2011 год. В феврале 2011 года после волны массовых демонстраций, одним из главных требований которых был его уход из власти, он подал в отставку. Вслед за этим бывшего египетского лидера арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. Мубарак провел в заключении порядка шести лет. В 2017 году он был выпущен на свободу. Последние несколько лет бывший египетский лидер проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.
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