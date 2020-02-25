Премьер Италии оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом

РИМ, 25 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что меры по сдерживанию распространения вспышки коронавируса на севере страны покажут свою эффективность в ближайшие дни.

"Я не могу сказать, что я не обеспокоен, потому что мы не недооцениваем чрезвычайную ситуацию, но я уверен, что с этими мерами мы получим эффект от сдерживания уже в ближайшие несколько дней", - заявил он в ходе общения с журналистами.

По словам Конте, виток заболеваний привел к проведению чрезмерного числа тестов на коронавирус.

"Если у кого-то простуда, высокая температура, это не значит, что надо делать тест (на новый вирус), он предписывается в узком числе случаев. Тот факт, что в эти дни мы, вероятно, перестарались с тестами, не отвечает требованиям научного сообщества: мы кончим тем, что нагнетем драму над чрезвычайной ситуацией. Мы должны рационально следовать предписаниям, иначе мы столкнемся с распространениями ложной иллюзорной уверенности", - заявил премьер.

Ранее представитель ВОЗ сообщал, что в Италии сделано 4 тысячи тестов, тогда как во Франции провели 300 анализов.

Конте подчеркнул, что правительство готово разместить дополнительные средства к 20 миллионам евро, выделенным на меры по сдерживанию вспышки коронавируса.

"Сегодня вечером мы дадим первый сигнал, но ясно, что для принятия мер по устранению негативных экономических последствий этой чрезвычайной ситуации нам нужно время, чтобы провести более подробное исследование", - заявил Конте.

На минувшей неделе совет министров Италии принял законодательный декрет с обширным списком мер по сдерживанию эпидемиологической угрозы: в частности, власти закрыли для публики проведения спортивных соревнований пяти областях севера Италии и запретили проведение любых школьных поездок по территории Италии и за рубеж. Также нормы декрета вводят автоматическую возможность перейти на удаленный режим труда для всех наемных работника. Власти шести северных регионов Италии приняли решение как минимум на неделю закрыть школы и университеты. Кроме того, они получили полномочия вводить карантин для сдерживания заражения. Сейчас установлены две таких зоны – в Ломбардии вокруг городка Кодоньо, где изолированы 10 коммун, и в городе Во в области Венето.

Общее число случаев заражения на Апеннинах во вторник превысило 280. Семь человек скончались, причем шесть из них в североитальянской области Ломбардия. Все летальные исходы произошли с пожилыми людьми, состояние которых в ряде случаев усугублялось побочными заболеваниями, в том числе онкологическими.