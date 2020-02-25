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В Астрахани возбудили уголовное дело после обрушения пола в кафе
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РИА Новости

В Астрахани возбудили уголовное дело после обрушения пола в кафе

19:29 25.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как в астраханском кафе во время поминок провалилась часть пола и пострадали люди, сообщает СУСК России по Астраханской области.
Как сообщало областное МЧС, 30 декабря прошлого года в кафе "Мечта" в подвал провалилось 10 квадратных метров пола первого этажа. Четыре человека были госпитализированы. По данным следствия, инцидент произошел во время поминального обеда.
По версии следствия, директор кафе "зная, что оказание услуг по организации питания в данном помещении не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья ввиду отсутствия капитального ремонта, продолжила принимать заказы на различные мероприятия".
"Возбуждено уголовное дело в отношении директора кафе, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
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