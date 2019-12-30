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В Астрахани четыре человека пострадали из-за обрушения пола в кафе
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РИА Новости

В Астрахани четыре человека пострадали из-за обрушения пола в кафе

14:49 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Скорая помощь. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 дек - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после того, как в одном из кафе в Астрахани провалилась часть пола, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
По его словам, инцидент произошел в кафе "Мечта" на улице Оленегорская, 10.
"Произошло обрушение пола с первого этажа в подвал на площади 10 квадратных метров", - сказал представитель ведомства.
Всего в кафе находилось 14 человек, в том числе один ребенок. "В результате провала пола пострадало четыре человека, все взрослые. Они госпитализированы в больницу номер 3", - уточнил он.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения и полиция.
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