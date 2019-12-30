В Астрахани четыре человека пострадали из-за обрушения пола в кафе

По его словам, инцидент произошел в кафе "Мечта" на улице Оленегорская, 10.

"Произошло обрушение пола с первого этажа в подвал на площади 10 квадратных метров", - сказал представитель ведомства.

Всего в кафе находилось 14 человек, в том числе один ребенок. "В результате провала пола пострадало четыре человека, все взрослые. Они госпитализированы в больницу номер 3", - уточнил он.