В Госдуме оценили идею ввести в России медицинские визы

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Введение медицинских виз в Введение медицинских виз в России стало бы дополнительным стимулом для развития медицинского туризма, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль

Ранее председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева сообщила, что комитет совместно депутатами Мосгордумы может инициировать введение медицинских виз в России.

"На мой взгляд, ввести медицинские визы в РФ было бы дополнительным стимулом для развития медицинского туризма — относительно новой, но очень перспективной отрасли. И в данном случае предложение московских властей очень своевременно. Опыт Москвы в развитии медицинского туризма, безусловно, заслуживает внимания", - заявил Огуль РИА Новости.

Он добавил, что существует международный рейтинг стран, которые считаются лучшими для медицинского туризма.

"Всего в рейтинге 41 государство. Наша страна — в третьем десятке. Есть еще к чему стремиться, и нам нужно активно развивать это направление", - полагает Огуль.

Депутат напомнил, что для развития медицинского туризма в РФ два года назад была принята специальная программа, рассчитанная до 2025 года, реализация которой позволит увеличить число иностранных граждан, получивших лечение в России, и, соответственно, увеличить госбюджет.

"На лечение в Россию едут из стран бывшего СНГ, где получить медицинскую помощь высокого уровня сейчас непросто. Возросло число медицинских туристов из Вьетнама, например. Из стран Европы приезжают бывшие россияне и члены их семей", - добавил депутат.

Самые востребованные медицинские отрасли, по словам Огуля, - стоматология, гинекология, урология, пластическая хирургия, офтальмология и кардиология.