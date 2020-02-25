МИД Ирана осудил удары Израиля по сектору Газа и Сирии

Пламя и дым поднимаются с земли во время израильского воздушного удара в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, отмечается, что Мусави "резко осудил террористические действия и нападение режима, оккупировавшего Иерусалим", на сектор Газа и Дамаск, заявив, что Израиль "не соблюдает минимальные моральные принципы и принципы гуманности".

Мусави указал на необходимость добиться наказания Израиля в международном суде, осудив за военные преступления. Он также счел законным противодействие палестинцев Израилю.

В понедельник из палестинского анклава по израильской территории выпущено 80 ракет. Танки и самолеты ЦАХАЛ нанесли серию ответных ударов по целям "Исламского джихада" в Газе.

Сигналы воздушной тревоги звучали в Ашкелоне, Сдероте и приграничных поселках. Служба тыла израильской армии приняла решение и во вторник отменить школьные занятия и массовые мероприятия на юге страны.