МИД Ирана осудил удары Израиля по сектору Газа и Сирии

ТЕГЕРАН, 25 фев – РИА Новости. Тегеран осуждает израильские удары по сектору Газа и Сирии, считает необходимым наказать Израиль за военные преступления, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, отмечается, что Мусави "резко осудил террористические действия и нападение режима, оккупировавшего Иерусалим", на сектор Газа и Дамаск, заявив, что Израиль "не соблюдает минимальные моральные принципы и принципы гуманности".
Мусави указал на необходимость добиться наказания Израиля в международном суде, осудив за военные преступления. Он также счел законным противодействие палестинцев Израилю.
В понедельник из палестинского анклава по израильской территории выпущено 80 ракет. Танки и самолеты ЦАХАЛ нанесли серию ответных ударов по целям "Исламского джихада" в Газе.
Сигналы воздушной тревоги звучали в Ашкелоне, Сдероте и приграничных поселках. Служба тыла израильской армии приняла решение и во вторник отменить школьные занятия и массовые мероприятия на юге страны.
Телеканал "Аль-Акса" сообщил, что Палестина накануне прекратила огонь по Израилю в 22.00 местного времени (23.00 мск) по просьбе Египта.