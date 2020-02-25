Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T19:23+0300
https://ria.ru/20200225/1565196143.html
МИД Ирана осудил удары Израиля по сектору Газа и Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/18/1565140423_243:593:2830:2048_1036x0_80_0_0_00f22c37e994b03322b67fb9cfc0a1f0.jpg
РИА Новости

МИД Ирана осудил удары Израиля по сектору Газа и Сирии

19:23 25.02.2020
493
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaПламя и дым поднимаются с земли во время израильского воздушного удара в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
Пламя и дым поднимаются с земли во время израильского воздушного удара в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
ТЕГЕРАН, 25 фев – РИА Новости. Тегеран осуждает израильские удары по сектору Газа и Сирии, считает необходимым наказать Израиль за военные преступления, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, отмечается, что Мусави "резко осудил террористические действия и нападение режима, оккупировавшего Иерусалим", на сектор Газа и Дамаск, заявив, что Израиль "не соблюдает минимальные моральные принципы и принципы гуманности".
Мусави указал на необходимость добиться наказания Израиля в международном суде, осудив за военные преступления. Он также счел законным противодействие палестинцев Израилю.
В понедельник из палестинского анклава по израильской территории выпущено 80 ракет. Танки и самолеты ЦАХАЛ нанесли серию ответных ударов по целям "Исламского джихада" в Газе.
Столкновения палестинцев и израильских военных в районе КПП на границе сектора Газа с Израилем.
Вчера, 01:23
Израиль закрывает рыболовную зону и границу с сектором Газа
Сигналы воздушной тревоги звучали в Ашкелоне, Сдероте и приграничных поселках. Служба тыла израильской армии приняла решение и во вторник отменить школьные занятия и массовые мероприятия на юге страны.
Телеканал "Аль-Акса" сообщил, что Палестина накануне прекратила огонь по Израилю в 22.00 местного времени (23.00 мск) по просьбе Египта.
1280031
Обсудить 0
Аббас МусавиСектор ГазаМИД ИранаСирияИранИзраильВ мире
Рекомендуем
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
Пентагон рассказал о ракетах, ранее запрещенных ДРСМД
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Пакистан примет участие в подписании соглашения между США и талибами
Главком сил НАТО генерал ВВС США Тод Уолтерс
В Пентагоне отметили роль Турции в противодействии России
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании перемирию в Сирии
Бывший президент Египта Хосни Мубарак
Нетаньяху выразил соболезнования в связи со смертью Мубарака
Девушки с флагом Палестины в городе Газа
В ХАМАС рассказали о роли России в решении палестинской проблемы
Государственный секретарь США Майк Помпео
США обвинили Иран в сокрытии информации по вспышке коронавируса
Гуманитарный конвой Красного полумесяца в Восточной Гуте, Сирия. 5 марта 2018
Совбез ООН обсудит доклад Гутерреша о доставке гумпомощи в Сирию
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков рассказал о предстоящей встрече комиссии по СВПД в Вене
Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье выступает на саммите ЕС в Брюсселе.
В ЕС назвали дату первого раунда переговоров о партнерстве с Британией
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. 2017 год
В Иране рассказали о "психологическом давлении" из-за коронавируса
Американские военные в Италии
Американские военные в Европе ограничили поездки из-за коронавируса
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Иране
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Столкновения палестинцев и израильских военных в районе КПП на границе сектора Газа с Израилем.
Израиль закрывает рыболовную зону и границу с сектором Газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Народный набор против гриппа за год подорожал на шесть процентов
05:45В Приамурье полностью восстановили движение поездов на Транссибе
05:43В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Лента новостейМолния