В Воронежской области у восьми пациентов не подтвердился коронавирус

ВОРОНЕЖ, 25 фев - РИА Новости. Воронежские врачи выписали всех пациентов, которые были госпитализированы с подозрением на коронавирус после возвращения из Китая, сообщает во вторник департамент здравоохранения области.
"В настоящее время в медицинских организациях Воронежской области нет пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Выписаны все восемь пациентов, прибывших из КНР и госпитализированных ранее с симптомами ОРВИ. У всех отрицательные анализы на коронавирус", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.
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