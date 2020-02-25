В Воронежской области у восьми пациентов не подтвердился коронавирус

"В настоящее время в медицинских организациях Воронежской области нет пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Выписаны все восемь пациентов, прибывших из КНР и госпитализированных ранее с симптомами ОРВИ. У всех отрицательные анализы на коронавирус", - говорится в сообщении.