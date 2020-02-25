Пентагон рассказал о ракетах, ранее запрещенных ДРСМД

ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Наличие ракет средней и меньшей дальности у военных США значительно увеличит возможности сдерживания России, заявил во вторник глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс.
"Это так, это существенно усложняет задачу для противника", - сказал он на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил, отвечая на соответствующий вопрос.
В прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). После этого они приступили к разработке ракет этого радиуса действия и уже провели ряд испытаний. При этом официальные лица пока заявляют, что речь о размещении таких ракет в Европе не идет. Эксперты указывают на то, что может быть увеличено их количество на самолетах и подводных лодках, что позволит США решать стоящие перед ними задачи.