СГК снижает тариф на тепло для потребителей Рудничного района Кемерова

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) снижает тарифы на тепло для потребителей Рудничного района города Кемерово в связи с замещением двух котельных мощностями Кемеровской ТЭЦ, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что тариф снизился для потребителей, которые ранее были подключены к котельным №27 и 45. "Тариф на тепло для этих групп потребителей (юридические лица, физические лица, владеющие нежилыми помещениями и административными зданиями, бюджетные учреждения - ред.) снижается в среднем на 22,9%. Прежде он составлял 2391,25 рубля (без НДС) за 1 гигакалорию, теперь — 1 843,19 рубля (без НДС) за 1 гигакалорию. Для жителей Рудничного района, которые ранее получали тепло от котельных, тариф на тепло также уменьшается до 1843,19 рубля", - говорится в сообщении.

"Население в регионе оплачивает только часть экономически обоснованного тарифа, утвержденного Региональной энергетической комиссией. Сегодня фактическая плата жителей города Кемерово составляет 778,75 рубля за 1 гигакалорию тепла. Разницу ресурсникам компенсирует бюджет. Поэтому снижение тарифов в Рудничном районе позволит сократить расходы муниципалитета", - поясняют в компании.

Как отмечает СГК, кемеровский филиал Сибирской теплосбытовой компании (подразделение СГК) уже ведет перезаключение договоров теплоснабжения с потребителями. Завершить договорную кампанию СГК планирует до конца апреля 2020 года. Расчет по новым тарифам будет производиться с февраля 2020 года.