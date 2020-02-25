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Теплоснабжение
2020-02-25T19:16+0300
https://ria.ru/20200225/1565195897.html
СГК снижает тариф на тепло для потребителей Рудничного района Кемерова
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РИА Новости

СГК снижает тариф на тепло для потребителей Рудничного района Кемерова

19:16 25.02.2020
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© Fotolia / vlad_imir Радиатор отопления
Радиатор отопления
© Fotolia / vlad_imir
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) снижает тарифы на тепло для потребителей Рудничного района города Кемерово в связи с замещением двух котельных мощностями Кемеровской ТЭЦ, говорится в сообщении компании.
Уточняется, что тариф снизился для потребителей, которые ранее были подключены к котельным №27 и 45. "Тариф на тепло для этих групп потребителей (юридические лица, физические лица, владеющие нежилыми помещениями и административными зданиями, бюджетные учреждения - ред.) снижается в среднем на 22,9%. Прежде он составлял 2391,25 рубля (без НДС) за 1 гигакалорию, теперь — 1 843,19 рубля (без НДС) за 1 гигакалорию. Для жителей Рудничного района, которые ранее получали тепло от котельных, тариф на тепло также уменьшается до 1843,19 рубля", - говорится в сообщении.
"Население в регионе оплачивает только часть экономически обоснованного тарифа, утвержденного Региональной энергетической комиссией. Сегодня фактическая плата жителей города Кемерово составляет 778,75 рубля за 1 гигакалорию тепла. Разницу ресурсникам компенсирует бюджет. Поэтому снижение тарифов в Рудничном районе позволит сократить расходы муниципалитета", - поясняют в компании.
Как отмечает СГК, кемеровский филиал Сибирской теплосбытовой компании (подразделение СГК) уже ведет перезаключение договоров теплоснабжения с потребителями. Завершить договорную кампанию СГК планирует до конца апреля 2020 года. Расчет по новым тарифам будет производиться с февраля 2020 года.
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21 февраля, 16:03Теплоснабжение
СГК в 2020 году отремонтирует почти 2 км кемеровских теплосетей
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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ТеплоснабжениеЖКХСибирская генерирующая компания
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