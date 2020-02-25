В Союзе женщин России возмутились словами о "полицейских в юбках"

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова возмутилась высказыванием главы екатеринбургской думы Игоря Володина о женщинах-полицейских.
Ранее Володин заявил, что мужчинам стало неинтересно работать в полиции. При этом он отметил, что в юридических институтах 50 процентов студентов – женщины. "Я за, осваивают мужскую профессию, но когда на патрульно-постовой службе находятся женщины, как они догонят преступника? Сложно. Тем более, в юбке", — заявил Володин.
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Лахова заявила о необъективности подобной оценки. При этом она назвала обычным мнением среди мужчин представления о женщинах как о слабом поле.
"Это неправильно. Женщины могут все, в отличие от мужчин, в том числе и рожать. Есть хорошие полицейские мужчины, есть хорошие полицейские женщины, как и в любой профессии", - приводит ее слова радиостанция "Говорит Москва".
Помимо этого, Лахова отметила, что работающие в полиции женщины поддерживают себя в прекрасной спортивной форме.