В Союзе женщин России возмутились словами о "полицейских в юбках"

Ранее Володин заявил, что мужчинам стало неинтересно работать в полиции. При этом он отметил, что в юридических институтах 50 процентов студентов – женщины. "Я за, осваивают мужскую профессию, но когда на патрульно-постовой службе находятся женщины, как они догонят преступника? Сложно. Тем более, в юбке", — заявил Володин.