"Квадра" ведет подготовку к работе в период половодья

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Объекты "Квадры" в Тульской, Калужской и Рязанской областях готовятся к половодью, следует из сообщения компании.
В филиале разработан план пропуска паводковых вод, готовность гидротехнических сооружений станций проверяет специальная комиссия.
"На станциях филиала укомплектованы аварийно-спасательные бригады, подготовлены передвижные устройства для откачки воды, необходимая спецтехника и средства связи. Ведется контроль за золошлакоотвалами, насосными станциями и водоприёмниками", - говорится в сообщении.
Как отмечает компания, под особым вниманием находится Любовское водохранилище в Новомосковске (Тульская область), которое регулирует Новомосковская ГРЭС. Информация об уровне воды в водохранилище ежедневно передается в единую диспетчерскую службу Новомосковска и в Московско-Окское водное бассейновое управление.
"Квадра" - генерирующая компания, которая работает в 10 областях Центрального федерального округа - Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав "Квадры" входят 20 электростанций, осуществляется эксплуатация 331 котельной и тепловых сетей общей протяженностью 5,9 тысячи километров. Общая установленная электрическая мощность компании - 2,94 ГВт, тепловая - 14,75 тысячи Гкал/ч.