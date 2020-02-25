"Квадра" ведет подготовку к работе в период половодья

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Объекты "Квадры" в Тульской, Калужской и Рязанской областях готовятся к половодью, следует из сообщения компании.

В филиале разработан план пропуска паводковых вод, готовность гидротехнических сооружений станций проверяет специальная комиссия.

"На станциях филиала укомплектованы аварийно-спасательные бригады, подготовлены передвижные устройства для откачки воды, необходимая спецтехника и средства связи. Ведется контроль за золошлакоотвалами, насосными станциями и водоприёмниками", - говорится в сообщении.

Как отмечает компания, под особым вниманием находится Любовское водохранилище в Новомосковске (Тульская область), которое регулирует Новомосковская ГРЭС. Информация об уровне воды в водохранилище ежедневно передается в единую диспетчерскую службу Новомосковска и в Московско-Окское водное бассейновое управление.