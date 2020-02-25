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Теплоснабжение
2020-02-25T19:28+0300
https://ria.ru/20200225/1565195774.html
"Квадра" ведет подготовку к работе в период половодья
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РИА Новости

"Квадра" ведет подготовку к работе в период половодья

19:28 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковГлавный щит управления Тамбовской ТЭЦ
Главный щит управления Тамбовской ТЭЦ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Объекты "Квадры" в Тульской, Калужской и Рязанской областях готовятся к половодью, следует из сообщения компании.
В филиале разработан план пропуска паводковых вод, готовность гидротехнических сооружений станций проверяет специальная комиссия.
"На станциях филиала укомплектованы аварийно-спасательные бригады, подготовлены передвижные устройства для откачки воды, необходимая спецтехника и средства связи. Ведется контроль за золошлакоотвалами, насосными станциями и водоприёмниками", - говорится в сообщении.
Как отмечает компания, под особым вниманием находится Любовское водохранилище в Новомосковске (Тульская область), которое регулирует Новомосковская ГРЭС. Информация об уровне воды в водохранилище ежедневно передается в единую диспетчерскую службу Новомосковска и в Московско-Окское водное бассейновое управление.
Города России. Воронеж
13 февраля, 17:22Теплоснабжение
"Квадра" вложит 450 млн рублей в обновление теплосетей в Воронеже
"Квадра" - генерирующая компания, которая работает в 10 областях Центрального федерального округа - Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав "Квадры" входят 20 электростанций, осуществляется эксплуатация 331 котельной и тепловых сетей общей протяженностью 5,9 тысячи километров. Общая установленная электрическая мощность компании - 2,94 ГВт, тепловая - 14,75 тысячи Гкал/ч.
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ТеплоснабжениеКвадра - Генерирующая компания
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