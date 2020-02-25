Генсек ЛАГ выразил соболезнования в связи со смертью Мубарака

Мубарак скончался в Каире в возрасте 91 года. В связи с кончиной экс-президента страны власти Египта объявили трехдневный траур, начиная со среды. По данным издания el-Watan, похороны Мубарака состоятся в среду после полуденной молитвы.

"Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт с глубокой печалью скорбит по бывшему президенту Арабской Республики Египет Хосни Мубараку, видному военного лидеру, сыгравшему историческую роль в восстановлении военного и национального достоинства Египта", - приводится в тексте заявления ЛАГ.

На посту президента страны, говорится в заявлении ЛАГ, Мубарак "искренне, самоотверженно, как настоящий патриот добивался достижения мира и развития как в Египте, так и во всем ближневосточном регионе".

Также Абуль Гейт выразил свои соболезнования жене бывшего президента Сюзан Мубарак и двум его сыновьям Аля и Гамалю Мубарак.