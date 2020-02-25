Минюст изучит постановление ЕСПЧ о выплате фигурантам "болотного дела"

Ранее ЕСПЧ постановил, что Россия в течение трех месяцев должна выплатить 13 тысяч евро Гущину и 15 тысяч - Гаскарову за нематериальный ущерб и судебные издержки.

Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в Москве в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по 4,5 года колонии. Другие участники беспорядков осуждены на сроки от условного до четырех лет колонии, несколько фигурантов амнистированы.