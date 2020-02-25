Минюст изучит постановление ЕСПЧ о выплате фигурантам "болотного дела"

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Минюст РФ изучает постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате 28 тысяч евро фигурантам уголовного дела о беспорядках на Болотной площади в Москве в 2012 году Илье Гущину и Алексею Гаскарову, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства во вторник.
Ранее ЕСПЧ постановил, что Россия в течение трех месяцев должна выплатить 13 тысяч евро Гущину и 15 тысяч - Гаскарову за нематериальный ущерб и судебные издержки.
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По данным Минюста, постановление Страсбургского суда по делу "Гущин и Гаскаров против России" является окончательным и не подлежит обжалованию.
"Текст постановления в настоящее время изучается в Минюсте России", - сообщили в ведомстве.
Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в Москве в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по 4,5 года колонии. Другие участники беспорядков осуждены на сроки от условного до четырех лет колонии, несколько фигурантов амнистированы.
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