"Т Плюс" направит более 1 млрд рублей в теплосети Оренбургской области

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Теплоэнергетики оренбургского филиала "Т Плюс" планируют инвестировать свыше одного миллиарда рублей в развитие теплоснабжения региона в 2020 году, говорится в сообщении " Теплоэнергетики оренбургского филиала "Т Плюс" планируют инвестировать свыше одного миллиарда рублей в развитие теплоснабжения региона в 2020 году, говорится в сообщении " Т Плюс ".

"Теплоэнергетики Оренбургского филиала "Т Плюс" планируют направить свыше миллиарда рублей инвестиций на развитие теплоснабжения региона в 2020 году. В частности, это техническое перевооружение трасс Оренбургских и Медногорских тепловых сетей, оборудования на Сакмарской, Каргалинской, Орской и Медногорской ТЭЦ", - сообщает компания.

Уточняется, что в рамках инвестпрограммы на 2020 год запланирована реконструкция магистральных теплосетей и трубопроводов, строительство теплотрасс, современных блочно-модульных котельных и центральных тепловых пунктов, замена изоляции квартальных сетей, а также технологическое присоединение жилых комплексов и административных зданий к системе централизованного теплоснабжения.

"Главная цель всех проектов инвестиционной программы — модернизация и оптимизация тепловых узлов, повышение надёжности теплоснабжения жителей региона", - говорится в сообщении.