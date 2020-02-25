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Теплоснабжение
2020-02-25T19:05+0300
https://ria.ru/20200225/1565195434.html
"Т Плюс" направит более 1 млрд рублей в теплосети Оренбургской области
https://cdn21.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_cfb147c6b0fd449fdc51e2f4317b5ca7.jpg
РИА Новости

"Т Плюс" направит более 1 млрд рублей в теплосети Оренбургской области

19:05 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Теплоэнергетики оренбургского филиала "Т Плюс" планируют инвестировать свыше одного миллиарда рублей в развитие теплоснабжения региона в 2020 году, говорится в сообщении "Т Плюс".
"Теплоэнергетики Оренбургского филиала "Т Плюс" планируют направить свыше миллиарда рублей инвестиций на развитие теплоснабжения региона в 2020 году. В частности, это техническое перевооружение трасс Оренбургских и Медногорских тепловых сетей, оборудования на Сакмарской, Каргалинской, Орской и Медногорской ТЭЦ", - сообщает компания.
Уточняется, что в рамках инвестпрограммы на 2020 год запланирована реконструкция магистральных теплосетей и трубопроводов, строительство теплотрасс, современных блочно-модульных котельных и центральных тепловых пунктов, замена изоляции квартальных сетей, а также технологическое присоединение жилых комплексов и административных зданий к системе централизованного теплоснабжения.
"Главная цель всех проектов инвестиционной программы — модернизация и оптимизация тепловых узлов, повышение надёжности теплоснабжения жителей региона", - говорится в сообщении.
Березниковская ТЭЦ-2
13 февраля, 17:27Теплоснабжение
"Т Плюс" в 2019 году сократила выработку электроэнергии на 2%
Группа "Т Плюс" работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. "Т Плюс" обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Под управлением "Т Плюс" находится 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тысяч километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность – 55 тыс Гкал/ч.
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ТеплоснабжениеТ ПлюсОренбургская область
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