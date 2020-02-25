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Американские военные в Европе ограничили поездки из-за коронавируса
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РИА Новости

Американские военные в Европе ограничили поездки из-за коронавируса

18:57 25.02.2020 (обновлено: 19:00 25.02.2020)
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© U.S. Army Photos by Visual Information Specialist Paolo BovoАмериканские военные в Италии
Американские военные в Италии
© U.S. Army Photos by Visual Information Specialist Paolo Bovo
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Военные США в Европе ограничили направления своих поездок, а также проверяют все прибывающие военные рейсы в связи с распространением коронавируса, заявил во вторник глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс.
"В Европе сегодня зарегистрировано более 300 случаев. Больше всего беспокойства вызывает Италия с шестью смертельными случаями. Мы ограничили поездки в определенные зоны, и мы требуем, чтобы все прибывающие военные рейсы проходили проверку на предмет вируса", - сказал он на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил.
По его словам, конкретно речь идет о двух областях в Италии. Генерал также не исключил, что через какое-то время может потребоваться ограничение перемещений в Германии, но это решение пока не принято.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.
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Распространение нового коронавирусаЕвропейское командование вооруженных сил СШАКоронавирусыКитайЕвропаСШАВ мире
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