Американские военные в Европе ограничили поездки из-за коронавируса

"В Европе сегодня зарегистрировано более 300 случаев. Больше всего беспокойства вызывает Италия с шестью смертельными случаями. Мы ограничили поездки в определенные зоны, и мы требуем, чтобы все прибывающие военные рейсы проходили проверку на предмет вируса", - сказал он на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил.

По его словам, конкретно речь идет о двух областях в Италии. Генерал также не исключил, что через какое-то время может потребоваться ограничение перемещений в Германии, но это решение пока не принято.