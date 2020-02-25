В ЕС назвали дату первого раунда переговоров о партнерстве с Британией

Он пояснил, что цели спешить с заключением соглашения нет. "Мы не заключим это соглашение любой ценой… Мы методично и спокойно будем настаивать на взаимовыгодном партнерстве", - подчеркнул европереговорщик. Он добавил, что "времени мало". "Времени очень мало, на таком графике настояла Британия, это сложные, многогранные переговоры", - указал Барнье.