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В ЕС назвали дату первого раунда переговоров о партнерстве с Британией
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РИА Новости

В ЕС назвали дату первого раунда переговоров о партнерстве с Британией

18:51 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье выступает на саммите ЕС в Брюсселе.
Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье выступает на саммите ЕС в Брюсселе.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Первый раунд переговоров о будущем партнерстве между ЕС и Британией пройдет со 2 по 5 марта в Брюсселе, сообщил на пресс-конференции во вторник переговорщик от ЕС Мишель Барнье.
"Первый раунд переговоров ЕС-Британия пройдет в Брюсселе с понедельника по четверг", - сказал Барнье.
Он пояснил, что цели спешить с заключением соглашения нет. "Мы не заключим это соглашение любой ценой… Мы методично и спокойно будем настаивать на взаимовыгодном партнерстве", - подчеркнул европереговорщик. Он добавил, что "времени мало". "Времени очень мало, на таком графике настояла Британия, это сложные, многогранные переговоры", - указал Барнье.
Во вторник Евросовет утвердил мандат на переговоры с Британией о будущем партнерстве после Brexit.
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BrexitМишель БарньеБрюссельЕвросоюзВеликобританияВ мире
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