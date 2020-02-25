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Ростуризм контролирует ситуацию с коронавирусом на севере Италии
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РИА Новости

Ростуризм контролирует ситуацию с коронавирусом на севере Италии

18:46 25.02.2020
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoАвтомобиль скорой помощи и медицинские работники в итальянском городе Казальпустерленго
Автомобиль скорой помощи и медицинские работники в итальянском городе Казальпустерленго
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму находится на постоянной связи с МИД РФ и Роспотребнадзором, а также внимательно следит за ситуацией в связи со вспышкой коронaвируса на севере Италии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.
"Ростуризм внимательно следит за ситуацией в связи со вспышкой коронавируса на севере Италии и находится на постоянной связи с МИД РФ и Роспотребнадзором", - сказал представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что в ряде городов Италии объявлен карантин в связи со случаями заражения коронавирусом. На севере Италии в минувшие выходные зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на утро 25 февраля в стране зафиксировано 222 случая заражения вирусом COVID-19, из них 101 случай протекает без каких-либо симптомов.
По предварительным данным АТОР, сейчас в Италии могут находиться около 6-7 тысяч организованных туристов. Всего, включая самостоятельных путешественников, в стране могут отдыхать сейчас около 20 тысяч российских туристов.
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Карта распространения нового коронавируса
Российские туроператоры сообщают, что в стране не наблюдается паника ни у местных жителей, ни у находящихся на отдыхе туристов. Просьб о досрочном прерывании отдыха в Италии у российских туристов на местах нет.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыАссоциация туроператоров России (АТОР)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияИталияВ мире
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