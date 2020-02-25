Ростуризм контролирует ситуацию с коронавирусом на севере Италии

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму находится на постоянной связи с МИД РФ и Роспотребнадзором, а также внимательно следит за ситуацией в связи со вспышкой Федеральное агентство по туризму находится на постоянной связи с МИД РФ и Роспотребнадзором, а также внимательно следит за ситуацией в связи со вспышкой коронaвируса на севере Италии , сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма

"Ростуризм внимательно следит за ситуацией в связи со вспышкой коронавируса на севере Италии и находится на постоянной связи с МИД РФ и Роспотребнадзором", - сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в ряде городов Италии объявлен карантин в связи со случаями заражения коронавирусом. На севере Италии в минувшие выходные зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на утро 25 февраля в стране зафиксировано 222 случая заражения вирусом COVID-19, из них 101 случай протекает без каких-либо симптомов.

По предварительным данным АТОР, сейчас в Италии могут находиться около 6-7 тысяч организованных туристов. Всего, включая самостоятельных путешественников, в стране могут отдыхать сейчас около 20 тысяч российских туристов.