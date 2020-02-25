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Суд на Украине арестовал четырех участников протестов под Полтавой
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РИА Новости

Суд на Украине арестовал четырех участников протестов под Полтавой

18:45 25.02.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoАвтобусы, перевозящие эвакуированных из Китая, в Полтавской области
Автобусы, перевозящие эвакуированных из Китая, в Полтавской области
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Полтавы арестовал на два месяца четырех участников протестов против размещения эвакуированных из Китая граждан в поселке Новые Санжары, сообщил во вторник начальник отдела коммуникации областного управления полиции Юрий Сулаев.
Власти Украины на минувшей неделе эвакуировали из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский. Украинские эпидемиологи 21 февраля взяли пробы у эвакуированных.
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"Четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - цитирует Сулаева агентство УНН.
По его словам, полиция выясняет место пребывания пятого подозреваемого, потому что по адресу места жительства его не было.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.
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