Индийская школа Jagannath расширит участие в проекте SputnikPro

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о сотрудничестве с Международной школой менеджмента Jagannath (JIMS). Документ предусматривает проведение совместных образовательных мероприятий для студентов профильных факультетов в рамках проекта SputnikPro в Москве и Нью-Дели.
Для Sputnik это первое партнерское соглашение, заключенное с образовательным учреждением Индии. Свои подписи под меморандумом на церемонии в Нью-Дели поставили глава дирекции агентства по международному сотрудничеству Василий Пушков и Рави Кумар Дхара, директор входящего в систему JIMS Университета Гуру Гобинда Сингха Индрапраста.
"Подписание меморандума – настоящий прорыв для проекта SputnikPro, а также свидетельство признания этой инициативы со стороны партнеров, – указал Василий Пушков. – Это первое соглашение Sputnik c индийским вузом, и мы рады, что оно заключено с одним из лучших учебных заведений Индии, готовящих журналистов и специалистов в сфере массовых коммуникаций. Мы надеемся, что наш опыт поможет усилить и без того высочайший уровень подготовки, который дается в JIMS".
"Мы давно работаем с JIMS по проекту SputnikPro и видим большой позитивный отклик от студентов и преподавателей. Надеемся, что сможем расширить наше взаимодействие в будущем", – отметила глава хаба Sputnik в Нью-Дели Ольга Дычева.
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"Это соглашение – очень символичное и важное для обеих сторон, – добавил представитель администрации JIMS Рави Кумар Дхара. – Оно символизирует встречу двух точек зрения, индийской и российской. Это выгодно как студентам, так и информационному агентству и радио Sputnik, которое также будет взаимодействовать с нашими студентами и узнает, какой у нас образ мышления, как работают индийские СМИ и что наши студенты думают о глобальных темах".
В дальнейших планах участников соглашения – проведение серии мастер-классов для студентов в 2020 году, в том числе в режиме видеоконференции. Пилотная лекция для JIMS прошла в октябре 2019 года и была посвящена теме традиционных и цифровых СМИ.
Международная школа менеджмента Jagannath (JIMS) основана в 2003 году. Специализируется на подготовке специалистов в области делового администрирования, создания компьютерных приложений, массовых коммуникаций. Согласно опросу Cfore HT Media School Survey, в 2013 году была признана лучшей медиа-школой Индии, в том же году вошла в 12 лучших частных бизнес-школ страны.
© Sputnik / JIMS Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о сотрудничестве с Международной школой менеджмента Jagannath
© Sputnik / JIMS
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