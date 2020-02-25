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2020-02-25T18:40+0300
https://ria.ru/20200225/1565194574.html
Пентагон заявил об увеличении активности российского подводного флота
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РИА Новости

Пентагон заявил об увеличении активности российского подводного флота

18:39 25.02.2020 (обновлено: 18:40 25.02.2020)
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© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
© РИА Новости / Олег Кулешов
Перейти в фотобанк
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия в 2019 году в полтора раза увеличила активность своего подводного флота, при этом корректность действий российских подводников увеличилась.
"Мы обратили внимание на подводные действия России летом-осенью 2018 года и сравнили это с тем, что Россия делала летом-осенью 2019 года. И мы увидели увеличение на 50% количества ресурсов под водой, которые Россия направила в том числе и на операции по при патрулировании подводными лодками за пределами своих границ", - сказал он на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил.
"Но мы также наблюдаем рост адекватного поведения российских моряков. Это наблюдение – это еще одно из соображений по поводу того, насколько важно продолжать улучшать наши возможности для конкуренции, чтобы снизить риски и обеспечить свободу наших действий", - добавил генерал.
Ракетные шахты на подводной лодке класса Огайо USS Wyoming
20 февраля, 03:38
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