Пентагон заявил об увеличении активности российского подводного флота

"Мы обратили внимание на подводные действия России летом-осенью 2018 года и сравнили это с тем, что Россия делала летом-осенью 2019 года. И мы увидели увеличение на 50% количества ресурсов под водой, которые Россия направила в том числе и на операции по при патрулировании подводными лодками за пределами своих границ", - сказал он на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил.
"Но мы также наблюдаем рост адекватного поведения российских моряков. Это наблюдение – это еще одно из соображений по поводу того, насколько важно продолжать улучшать наши возможности для конкуренции, чтобы снизить риски и обеспечить свободу наших действий", - добавил генерал.
20 февраля, 03:38National Interest назвал подлодки, способные уничтожить человечество