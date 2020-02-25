Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.

Ранее Общероссийский профсоюз образования опубликовал на своем сайте законопроект, предполагающий усиление ответственности за неуважительное отношение, "выражающееся в форме оскорблений и насильственных действий по отношению к педагогическим работникам". Так, за унижение чести и достоинства учителя на работе предлагают штраф до пяти тысяч рублей, а за нападение на педагога — до трех лет лишения свободы.

Позиция учителей

"Всероссийское педагогическое собрание поддерживает этот законопроект... Мне кажется, что данный законопроект освободит или, по крайне мере, защитит учителей от порой безосновательных нападок и унижения достоинства учителя. Это очень важно", - рассказала РИА Новости председатель Всероссийского педагогического собрания Валентина Иванова

Она отметила, что это назревшая проблема, общество все чаще становится свидетелем жесткого, грубого отношения к учителям.

"В ряде законопроектов есть пункт, что нельзя оскорблять государственного служащего, нельзя поднимать на него руку или ударять. Здесь Всероссийское педсобрание выступает за то, чтобы приравнять учителя к государственному служащему. Те вопросы, которые касаются его профессиональной деятельности, рассматривать как обязательную государственную функцию. И когда идет определенное вмешательство и невозможность выполнения этой государственной функции, должно соответствующим образом караться, порицаться обществом, и как раз данный законопроект вот это и предусматривает", - считает Иванова.

Позиция родителей

По мнению председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец , этот законопроект - недопустимая инициатива.

"Я очень рассчитываю на здравомыслие наших депутатов, которые, в идеале, даже до голосования не допустят этот законопроект, потому что он предусматривает в себе борьбу со следствием – с детской агрессией, жестокостью, и будет работать на еще большее разобщение школы и родителей. Этот проект вполне может превратить наших учителей в стукачей, которые будут виновниками штрафов, которые являются значительными для небогатых семей, семей из регионов, уже не говоря о тюремном заключении родителей, которые в ситуации с агрессивными детьми тоже являются пострадавшими", - рассказала РИА Новости Волынец.

Она считает, что необходимо бороться не со следствием, а с причиной и понижать общий градус агрессии в обществе, поскольку дети являются отражением того мира, в котором живут, той информации, которую получают.

"Родители в случае, когда ребенок ведет себя агрессивно, неадекватно, тоже являются пострадавшей стороной. Потому что далеко не всегда корень агрессии кроется в семье, хотя стоит заметить, что, конечно же, реализованный, любимый ребенок крайне редко проявляет такую агрессию по отношению к окружающим, к учителям, ровесникам, животным", - добавила Волынец.

Она также отметила, что один из главных способов решения проблемы с агрессией - занятость детей во внеурочное время. "Когда ребенок имеет возможность для самореализации в спорте, в каком-то научном направлении, в робототехнике, в IT, в том, к чему у него есть склонности, где он может проявиться как лидер, во всей своей силе, во все своей мощи – это является отличным противоядием против проявления агрессии", - уточняет эксперт.

По ее словам, в случае если ребенок не может проявить себя в какой-то значимой для него сфере, он начинает привлекать к себе внимание с помощью неадекватного поведения, потому что это самый легкий способ показать, что он тоже существует.

Также, отмечает Волынец, вопрос с кружками очень часто упирается в деньги. Если у семьи нет средств, чтобы обеспечить занятия, школьник направляет всю свою энергию на деструктивные действия, в том числе в отношении окружающих.