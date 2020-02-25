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2020-02-25T18:33+0300
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Помпео заявил, что США ответят на любые попытки вмешательства в выборы
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РИА Новости

Помпео заявил, что США ответят на любые попытки вмешательства в выборы

18:33 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет отвечать при любых попытках России или других государств "мешать демократическим процессам".
"И, наконец, как я уже говорил много раз и как я говорил в ходе встречи с министром иностранных дел (РФ Сергеем) Лавровым в Мюнхене, вмешательство в наши выборы недопустимо, администрация (президента США Дональда) Трампа будет всегда защищать неприкосновенность наших выборов. Если Россия или другие иностранные игроки будут мешать нашим демократическим процессам, мы предпримем действия, чтобы ответить", - сказал Помпео в ходе общения с журналистами в госдепартаменте во вторник.
В пятницу накануне выборов в Неваде в США разразился скандал. С одной стороны, телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщал, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Трамп остался президентом. С другой, газета Washington Post со ссылкой на другие свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США - Берни Сандерсу. Тот в ответ на публикацию заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал РФ "держаться подальше" от американских выборов. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило.
Ранее портал Axios сообщил, что лидеры демократов в сенате США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести против РФ новые санкции за якобы вмешательство в президентские выборы-2020. Письмо с соответствующим призывом подписали лидер меньшинства в сенате Чак Шумер, сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес и сенатор от Огайо Шеррод Браун.
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РФ ранее неоднократно отвергала обвинения США о якобы вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов.
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Майк ПомпеоБерни СандерсДональд ТрампРоссияСШАВ мире
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