Помпео заявил, что США ответят на любые попытки вмешательства в выборы

"И, наконец, как я уже говорил много раз и как я говорил в ходе встречи с министром иностранных дел (РФ Сергеем) Лавровым в Мюнхене, вмешательство в наши выборы недопустимо, администрация (президента США Дональда) Трампа будет всегда защищать неприкосновенность наших выборов. Если Россия или другие иностранные игроки будут мешать нашим демократическим процессам, мы предпримем действия, чтобы ответить", - сказал Помпео в ходе общения с журналистами в госдепартаменте во вторник.