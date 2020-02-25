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США обвинили Иран в сокрытии информации по вспышке коронавируса
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РИА Новости

США обвинили Иран в сокрытии информации по вспышке коронавируса

18:31 25.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран мог скрывать крайне важную информацию по вспышке коронавируса в стране.
"США крайне обеспокоены информацией, которая свидетельствует о том, что иранский режим мог скрыть крайне важные детали по вспышке (коронавируса) в этой стране", - сказал он на брифинге.
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По его словам, Иран стоит на втором месте после Китая по числу смертности в результате нового вируса.
Ранее представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них 15 - со смертельным исходом. Таким образом, с понедельника число заразившихся возросло на 34, скончавшихся - на три, что стало самым крупным ростом числа подтвержденных случаев заболевания с 19 февраля.
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Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля - заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда. Среди новых заболевших также большинство - жители одноименной провинции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.
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Распространение нового коронавирусаМайк ПомпеоКоронавирусыХубэйЗдоровье - ОбществоВОЗУханьИранСШАВ мире
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