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В Минздраве рассказали о законопроекте о профилактике йододефицита
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РИА Новости

В Минздраве рассказали о законопроекте о профилактике йододефицита

18:26 25.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Законопроект о профилактике заболеваний, вызванных йододефицитом, после завершения публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы будет направлен в Минэкономразвития, а затем в установленном порядке будет внесен в Правительство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
"В настоящее время указанный законопроект проходит процедуры публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы. После завершения данных процедур проект будет направлен в Минэкономразвития России для проведения оценки регулирующего воздействия, а затем внесен в Правительство в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Минздрав России представил для публичного обсуждения законопроект о профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода, который предусматривает использование йодированной пищевой соли, в том числе при изготовлении хлеба. Пока йодированную соль употребляют менее 30% россиян, при этом, по современным оценкам эндокринологов, вся территория России считается йододефицитной.
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РоссияОбщество
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