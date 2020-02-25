В Минздраве рассказали о законопроекте о профилактике йододефицита

"В настоящее время указанный законопроект проходит процедуры публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы. После завершения данных процедур проект будет направлен в Минэкономразвития России для проведения оценки регулирующего воздействия, а затем внесен в Правительство в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минздрав России представил для публичного обсуждения законопроект о профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода, который предусматривает использование йодированной пищевой соли, в том числе при изготовлении хлеба. Пока йодированную соль употребляют менее 30% россиян, при этом, по современным оценкам эндокринологов, вся территория России считается йододефицитной.