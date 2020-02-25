Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании перемирию в Сирии

"Да, (перемирия — ред.) очень сложно достичь. Это сложная проблема, она продолжается давно", - сказал Помпео журналистам в госдепартаменте.

"Все предложения по прекращению огня подрывали (президент Сирии Башар) Асад, русские и иранцы. Все усилия, которые предприняли ООН для созыва конституционного комитета, ...также подрывали эти три стороны", - сказал Помпео.

По его словам, США продолжат работать с руководством ООН над обеспечением гуманитарного доступа в Сирии, который "заблокировали русские".

Россия в конце 2019 года заблокировала два предложенных США проекта резолюций СБ ООН о международной помощи доставке гуманитарной помощи Сирии. МИД РФ тогда заявил, что для США трансграничный механизм помощь был важен лишь как инструмент подрыва суверенитета и территориальной целостности Сирии, а не как средство оказания помощи нуждающимся.