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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-25T18:24+0300
https://ria.ru/20200225/1565193855.html
Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании перемирию в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/155349/74/1553497461_0:0:2730:1536_1036x0_80_0_0_fa83cece26372165c090b45a86a3c82b.jpg
РИА Новости

Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании перемирию в Сирии

18:23 25.02.2020 (обновлено: 18:24 25.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Сирию и Иран в блокировании перемирия в САР.
"Да, (перемирия — ред.) очень сложно достичь. Это сложная проблема, она продолжается давно", - сказал Помпео журналистам в госдепартаменте.
"Все предложения по прекращению огня подрывали (президент Сирии Башар) Асад, русские и иранцы. Все усилия, которые предприняли ООН для созыва конституционного комитета, ...также подрывали эти три стороны", - сказал Помпео.
По его словам, США продолжат работать с руководством ООН над обеспечением гуманитарного доступа в Сирии, который "заблокировали русские".
Россия в конце 2019 года заблокировала два предложенных США проекта резолюций СБ ООН о международной помощи доставке гуманитарной помощи Сирии. МИД РФ тогда заявил, что для США трансграничный механизм помощь был важен лишь как инструмент подрыва суверенитета и территориальной целостности Сирии, а не как средство оказания помощи нуждающимся.
Вертолет правительственной армии Сирии, атакованный ракетой в провинции Идлиб
12 февраля, 08:00
Сирийское обострение. Кто и зачем подливает масла в идлибский котел
4936211272
Обсудить 6
Война в СирииМайк ПомпеоСовет Безопасности ООНБашар АсадСирияООНРоссияИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Демагогу нельзя ничего доказать. Искажение объективной реальности - это его ежедневный инструмент. Только сильная армия Сирии при поддержке России может установить в какой-то перспективе мир в Идлибе, а затем на всей территории Сирии и отвадить США от пользования чужими ресурсами.
25 февраля, 19:39
llevksm
1230001
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