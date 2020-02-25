Титов попросил у следователя разрешения посетить Калви

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов попросил у следствия разрешения на встречу с основателем инвестиционного фонда Baring Vostok, который в настоящее время находится под домашним арестом. Обращение Титова к следствию есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу разрешить посещение Калви Майкла Джона, уроженца города Милуоки штата Висконсин, гражданина США, занимающего должность старшего партнера в компании Баринг Восток Кэпитал Партнерс… обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, в отношении которого в настоящее время в качестве меры пресечения избран домашний арест", - пишет Титов. Обращение было направлено во вторник.
По версии следствия, основатель Baring Майкл Калви с топ-менеджером инвестфонда Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.
В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.
Титов неоднократно посещал фигурантов дела в СИЗО, пока они еще не были отпущены под домашний арест. Идеальным вариантом, по его мнению, в данном случае была бы еще более мягкая мера пресечения - залог. Бизнес-омбудсмен убежден, что дело Baring Vostok не должно рассматриваться в уголовной плоскости, поскольку является спором хозяйствующих субъектов.