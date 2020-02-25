Титов попросил у следователя разрешения посетить Калви

"Прошу разрешить посещение Калви Майкла Джона, уроженца города Милуоки штата Висконсин, гражданина США, занимающего должность старшего партнера в компании Баринг Восток Кэпитал Партнерс… обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, в отношении которого в настоящее время в качестве меры пресечения избран домашний арест", - пишет Титов. Обращение было направлено во вторник.