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Титов попросил у следователя разрешения посетить Калви
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РИА Новости

Титов попросил у следователя разрешения посетить Калви

18:11 25.02.2020 (обновлено: 18:42 25.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов попросил у следствия разрешения на встречу с основателем инвестиционного фонда Baring Vostok, который в настоящее время находится под домашним арестом. Обращение Титова к следствию есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу разрешить посещение Калви Майкла Джона, уроженца города Милуоки штата Висконсин, гражданина США, занимающего должность старшего партнера в компании Баринг Восток Кэпитал Партнерс… обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, в отношении которого в настоящее время в качестве меры пресечения избран домашний арест", - пишет Титов. Обращение было направлено во вторник.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
12 февраля, 17:16
Титов надеется, что дело Baring станет примером, "как не надо делать"
По версии следствия, основатель Baring Майкл Калви с топ-менеджером инвестфонда Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.
В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.
Титов неоднократно посещал фигурантов дела в СИЗО, пока они еще не были отпущены под домашний арест. Идеальным вариантом, по его мнению, в данном случае была бы еще более мягкая мера пресечения - залог. Бизнес-омбудсмен убежден, что дело Baring Vostok не должно рассматриваться в уголовной плоскости, поскольку является спором хозяйствующих субъектов.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
12 февраля, 19:19
В РФПИ оценили смягчение меры пресечения фигурантам дела Baring Vostok
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Майкл КалвиДело Bаring VostokБорис ТитовЭкономика
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