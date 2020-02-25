В Швейцарии выявили первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден во вторник в Швейцарии, сообщает минздрав страны.
"Первый случай коронавируса подтвержден", - сообщает министерство здравоохранения в Twitter.
Как сообщает издание Blick со ссылкой на местные власти, первый случай был обнаружен в граничащем с Италией регионе Тичино.
В соседней Италии зарегистрировано уже более 200 случаев коронавируса, несколько городов с населением более 50 тысяч человек оказались на карантине.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса